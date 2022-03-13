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رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ: عقدنا 22 اجتماعا بالمجلس لمناقشة قضية الزيادة السكانية

الدكتور محمد جز
الدكتور محمد جز

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه تم عقد 22 اجتماع بصحة الشيوخ  من أجل دراسة القضية السكانية ووضع حلول لها، لافتا الى أن المشكلة السكانية أكبر تهديد للأمن  القومي المصري بعد الإرهاب، وبما ان الإرهاب ينحصر الآن، فنستطيع أن نقول  أن القضية السكانية هي التي تكون في المقدمة.


جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

وتابع الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  ان القضية السكانية بمثابة جرس انذار يدق أبوابنا  لأنه متوقع الوصول لـ 127 مليون نسمة في 2030، وهذا الأامر يحتم علينا النظر بعين الاعتبار.

وأكمل الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ:" أن القضية السكانية هي عدم توازن بين الزيادة في السكان وموارد الدولة لتلبية هذه الزيادة، وبالرغم من وجود تنمية إلا أن الزيادة السكانية تبتلع هذه الجهود".

ولفت الدكتور محمد جزر إلى أن الارادة السياسية مهتمة بهذا الملف،وهو ما يحتم علينا استغلال هذه الفرصة لمواجهة لقضية السكانية.
 

المشكلة السكانية التنمية الاقتصادية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الزيادة السكانية القضية السكانية محمد جزر

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