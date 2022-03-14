معهد إعداد القادة بحلوان … أطلقنا فوجا لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد… وندرب قيادات شبابية قادرة على تحقيق رؤية مصر 2030

‎معهد إعداد القادة :

‎ندرب قيادات شبابية قادرة على تحقيق رؤية مصر 2030

نعمل على اكتشاف مواهب طلاب الجامعات

أطلقنا فوجا لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد

‎ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات طوال العام بهدف تنمية القدرات للمتميزين المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

‎وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ان للمعهد دور مهم و حيوي في تنمية وعي شباب الجامعات من خلال الفكر التنويرى الوسطى الذي يساعد على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع وذلك من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تصقل خبرات الشباب بقضايا الوطن، ونشر الطاقة الايجابية بين أفراد المجتمع،



‎كما أشار إلي أن معسكرات وندوات المعهد تستهدف توضيح الحقائق والأفكار المغلوطة وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة ، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن .



وأضاف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لصدى البلد بأن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .



‎كما أنها تعمل على إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات للعمل التطوعي، ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر .

‎وأشار إلى أن ذلك يتم عن طريق تدريبهم و تأهيلهم ومشاركتهم فى دفع خطة التنمية للمجتمع.



كما ان المعهد يعمل على تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 و تنمية روح الوعى

والانتماء للوطن وتنمية الوعى السياسى والدينى ، وإكساب الطلاب العديد من المهارات التى يمكن ان تساهم فى بناء الشخصية و التأهل لسوق العمل ، وبناء شخصية الطالب.

وذلك يتم عن طريق الدورات والمعسكرات التدريبية التى ينظمها المعهد بصفة مستمرة على مدار العام لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بتوجيه من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، ويتم خلالها انتقاء واختيار المدربين بها .



وقد أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، عن تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، هذا اأسبوع



هذا ويتضمن برنامج هذا الفوج العديد من المحاضرات ومنها الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك محاضرة عن التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، إلى جانب محاضرة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، ومحاضرة بعنوان القيادة الابداعية، بالإضافة إلي محاضرة عن حماية المبدعين والمبتكرين فى ظل الجمهورية الجديدة، هذا بجانب عمل جولات حرة ورحلة ترفيهية إلى وادى الريان بالفيوم.

