الحمد لله بقيت كويسة.. منى عبدالغني تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث

طمأنت الاعلامية منى عبد الغني جمهورها بعد إصابتها في حادث سير قائلة : انا بقيت كويسة الحمد لله.



وتابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: تعرضت لكسر في ضلعين في الجانب الأيمن ولكن الحمد لله أني نجيت من الحادث.

سجدة شكر

وتابعت” طفيت العربية ونزلت ساجدة شكر لله أني واقفة على رجلي وماحستش بالكسر غير بعد التوجه لمستشفى دار الفؤاد وأجريت الأشعة".



وأضافت عبدالغنى: الحمد لله إتكسر ضلعلين بس ربنا حافظ على رجلي سليمة أنا دلوقتي محرومة من حاجتين السجود في الصلاة ودي نعمة كبيرة ربنا مايحرمش حد منها أو أني أنام على الشق الأيمن من جسمي "





