لميس الحديدي : علي فرج اتكلم بصوتنا وكشف ازدواجية المعايير

أشادت الاعلامية لميس الحديدي بالبطل المصري علي فرج والمصنف الثاني عالميا لرجال الإسكواش، بعد تصريحاته في حق القضية الفلسطينية.

وواصلت خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON: طلب منه أن يتحدث في السياسة وصحيح طبيعي لا سياسية في الرياضة ولا رياضة في السياسة وده مبدأ إتحادات الكرة من أول الفيفا حى الأولمبياد لكن الحرب الاوكرانية كشفت إزدواجية المعايير العالمية.

ازدواجية المعايير

وأكملت : علي فرج كشف ازدواجية المعايير في الرياضة أيضاً لو كان أي حد أتكلم في السياسة في الرياضة وقال ادعم فلسطين أو سوريا أو ليبيا يقال له لا توجد سياسة فى الرياضة و توقع عليه عقوبات لكن في البطولة الاخيرة طلب منه أن يلقي كلمة بشأن أوكرانيا.

وأردفت شكرا ياعلي أتكلمت بصوتنا كلنا صحيح نتكلم عن أوكرانيا وندعمهم واي مظلوم لكن ايضاً لاتنسوا فلسطين ومايحدث في سوريا "