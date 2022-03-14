حبس دجال حلوان بعد محاولته اغتصاب سيدة وابتزازها

امرت النيابة العامة حبس دجال ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمحاولة الاعتداء جنسيا علي سيدة وقتلها عقب ابتزازها للاستيلاء علي فيلا تملكها

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي دجال حاول الاعتداء جنسيا علي سيدة وقتلها عقب ابتزازها للاستيلاء علي فيلا تملكها وعندما هددته بالابلاغ عنه هرب

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، قررت بتضررها من شخص ادلت باوصافه وبياناته ومقيم بمنطقة أطلس، بدائرة القسم لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل ومحاولة الاعتداء عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع علي عقد بيع الفيلا الخاصة بها.



كما قررت السيدة في بلاغها ان المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب