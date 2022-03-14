إسرائيل تعلن توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا



أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، مؤكدة أنه سيتم السماح للأقارب بدخول البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية، آيلت شاكيد، في بيان: "سيتم استثناء الأقارب ويمكنهم دخول إسرائيل أيضا".

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وفي وقت سابق، نفى مستشار أوكراني كبير ومسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، صحة تقرير إعلامي يشير إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات.

وتشارك إسرائيل في جهود دبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان تقرير في بوابة ”والاه“ وصحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيليتين وموقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي قد نقل عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه قوله إن بينيت حث أوكرانيا على الرضوخ لروسيا.

وقال المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك على ”تويتر“، إن إسرائيل ”مثلها مثل الدول الوسيطة الأخرى لا تعرض على أوكرانيا الموافقة على أي مطالب من الاتحاد الروسي.. هذا مستحيل لأسباب عسكرية وسياسية، على العكس من ذلك، تحث إسرائيل روسيا على تقييم الأحداث بشكل أكثر ملاءمة“.

