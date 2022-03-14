عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا

اسرائيل تعلن توسيع
اسرائيل تعلن توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا

 


أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، توسيع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، مؤكدة أنه سيتم السماح للأقارب بدخول البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية، آيلت شاكيد، في بيان: "سيتم استثناء الأقارب ويمكنهم دخول إسرائيل أيضا".

.

 

وفي وقت سابق، نفى مستشار أوكراني كبير ومسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، صحة تقرير إعلامي يشير إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات.

وتشارك إسرائيل في جهود دبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان تقرير في بوابة ”والاه“ وصحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيليتين وموقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي قد نقل عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه قوله إن بينيت حث أوكرانيا على الرضوخ لروسيا.

وقال المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك على ”تويتر“، إن إسرائيل ”مثلها مثل الدول الوسيطة الأخرى لا تعرض على أوكرانيا الموافقة على أي مطالب من الاتحاد الروسي.. هذا مستحيل لأسباب عسكرية وسياسية، على العكس من ذلك، تحث إسرائيل روسيا على تقييم الأحداث بشكل أكثر ملاءمة“.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار وطقس شديد البرودة يستمر حتى الأربعاء المقبل

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

أجواء شتوية باردة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 14-3-2022

حدث ليلا| الحكومة تخفض أسعار الدقيق ..تفاصيل جديدة حول وفاة لاعب الأهلي..الرئيس الأوكراني يجدد رغبته في التفاوض مع بوتين

أخبار الفن| كواليس مسلسل ملف سري .. القائمة الكاملة لجوائز اختيارات النقاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

فيديو

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ