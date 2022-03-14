معرض كتاب بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان... صور

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان معرض الكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية، الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع مؤسسة روزاليوسف ودار هُنٌَ للنشر والتوزيع ويستمر المعرض حتى ٢١ مارس ٢٠٢٢ .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة، حيث يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا على النهوض بالمستوى الفكري لدى طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية، أن المعرض يتناول أقسام متنوعة من الكتب فى مجالات عديدة ( علمية ، اجتماعية ،ثقافية ، أدبية ) لتشجيع الطلاب على الإقبال على الكتب حيث يساهم المعرض في نشر الوعي الثقافي ويساعد على ترسيخ فكرة القراءة وتقديم خدمة متميزة للقراء .

جدير بالذكر أنه قد نظمت كلية العلوم جامعة حلوان زيارة لوفد من طلبة برنامج البيوتكنولوجى لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم و رئيس مجلس إدارة برنامج بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية الجزيئية و ريادة الدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و إشراف الدكتورة رانيا الليثى القائم بعمل منسق البرنامج و ومسئول الزيارة.

و كان باستقبال الوفد عبد الله خليفة بإدارة تنمية الموارد بقسم المتطوعين بالمستشفى؛ الذى أعطى للطلبة نبذة مختصرة عن نشأة المستشفى و الدور الذى تقوم به لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان من عمر يوم إلى عمر ١٨ عام و تم تقسيم الوفد إلى مجموعات صغيرة لزيارة أجنحة علاج اليوم الواحد و إسعاد الأطفال و رسم الإبتسامة على وجوههم بالتعرف عليهم و منحهم ألعاب عينية مختلفة؛ و بالفعل تم تحقيق الهدف من الزيارة لرسم البهجة على وجوه الأطفال و التخفيف عن ألم تلقى الجرعات العلاجية.

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