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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد المشاريع بقرى مركز زفتى

صدى البلد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على إستمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" ، من خلال جولات ميدانية مستمرة للمشاريع الخدمية المتنوعة والجاري تنفيذها ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد عدد من مشروعات المبادرة في قرى حانوت، سنباط وكفر شبرا اليمن بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

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وبدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية بحانوت الذي يضم مقر ل ( مركز تكنولوجي ، سجل مدني ، شهر عقاري ، مكتب التموين ، مكتب البريد ، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وبلغت نسبة التنفيذ  ٩٧ % بإجمالي تكلفة ١٠ مليون جنيه، واختتمت الجولة في القرية بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه. 

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وفي سنباط ، تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية ، حيث تجاوزت نسب الأعمال ال ٩٥ % ، واختتم رحمي جولته في زفتى بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا اليمن، كما تفقد المحافظ المركز وعدد ثلاث قطع أراضي مقترحة لإنشاء المركز. 

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٦٥ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

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