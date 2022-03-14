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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول كورنيش بمدينة سمنود بطول ١٢٠٠ متر

قدرها 9 ملايين جنيه.. محافظ الغربية يتابع مشروعات أعمال الرصف بشارع الترعة

صدى البلد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بمركز ومدينة سمنود في جولة موسعة رافقه خلالها الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود ، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش ترعة الساحل تمهيداً لإنشاء كورنيش سمنود والممتد بطول 1200 متر من الجانبين بتكلفة مالية تقدر ب 20 مليون جنيه على غرار كورنيش طنطا ليوفر بذلك متنفس لأهل مركز سمنود ومحور مروري جديد.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الترعة (مدخل سمنود القديم) ، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف بالشارع  بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه ، ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بتوسعة الشارع لأقصى اتساع يمكن تنفيذه كونه محور مروري يربط المدينة بالطريق السريع.

وفي ختام جولته بسمنود تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة والتي تخطت نسبة الأعمال بها ٧٥% ومن المقرر الانتهاء منها في مايو المقبل، حيث تفقد المحافظ المباني التعليمية، المكاتب الإدارية،  الورش والمعامل، كما تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة.

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الجدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ،وتتكون من 3 مبان ستضم (فصول تعليمية، مدرجات وقاعات دراسية، مبنى الورش والمعامل، مكاتب إدارية، مكاتب شئون هندسية ومكاتب شئون مالية)، ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.

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