بحضور السفير الإسباني.. جارسيا وماركوس يتوجان ببطولة FIP Star الدولية للبادل

اختتمت، فعاليات بطولة "FIP Star" الدولية للبادل التي استضافتها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 مارس الجاري على ملاعب نادي أو ويست، والبالغ مجموع جوائزها 13.500 ألف دولار.

وتوج الزوجي الإسباني المكون من "خافيير جارسيا وراؤول ماركوس" بالميدالية الذهبية فيما ذهبت الميدالية الفضية لمواطنيهما "جونلو ايسبرا وخافيير جونزاليز"، بعد الفوز بمجموعتين للاشئ جاءت نتائجهما كالتالي: "6 - 3، 6 - 3".

وحضر ختام البطولة، أحمد الغتوري رئيس اتحاد البادل تحت التأسيس، ورامون كاساريس السفير الإسباني في مصر، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I EVENTS، والدكتور سامى سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وكوكبة من نجوم الرياضة في مصر.

وتنافس في البطولة 100 لاعبا يمثلون 6 دول، من بينهم 14 فريقا مصريا.

وحظيت البطولة باهتمام كبير ومشاركة واسعة من نجوم اللعبة والمصنفين الأوائل على المستوى العالمي.