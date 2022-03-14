فنانة لم تتزوج وأخرى أصابها المرض.. حكايات غريبة للنجوم مع السحر والأعمال

خرج عدد من النجوم الفترة الأخيرة وأكدوا أنهم ضحايا للسحر والأعمال وأحدثهم النجمة حورية فرغلي والتي أكدت من خلال لقاء تلفزيوني تعرضها للسحر.

وقالت "فوجئت بورقة ملصقة في الزرع بمنزلي مكتوب بها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها".

وأوضحت أن كل ما كتب بالورقة حدث لها حيث أنها لم تتزوج وأصيبت بالمرض وتوقف نشاطها الفني لسنوات موضحة أنها بدأت تتحسن الفترة الأخيرة .

قصة الفنان أحمد فلوكس مع السحر هي الأغرب موضحا أنه تزوج من سيدة بعدما استخدمت السحر معه، وقال في برنامج تلفزيوني “مكنتش بصدق في موضوع السحر، بتعمله كل يوم، أثر في حياتي في كل شيء”.

وتابع "أعتقد إنه كان سببا في طلاقي أنا وهنا شيحة، كنت بحس بأشياء غريبة وإني مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكنت بكسب الكثير من المال، وبفتح شركات لكني لا أشعر بشيء"..

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