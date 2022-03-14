وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.. الرئيس الأمريكي يستعد للسفر إلي أوروبا| تفاصيل

قالت مصادر بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يسافر إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة في رحلة تركز على أوكرانيا.

وحسب شبكة “NBC News”، قالت المصادر إن الرئيس بايدن قد يزور بروكسل، حيث يوجد مقر حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، خلال الزيارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم حكومة أوكرانيا وشعبها.

وفي السياق نفسه، أفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان، بأن "ماكرون وبايدن ناقشا هاتفيا الأزمة الأوكرانية.. واتفق الطرفان على تعزيز العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا ودعم أوكرانيا واتخاذ جميع المبادرات المفيدة بشكل مشترك لوضع حد للقتال".