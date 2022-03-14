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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطل المواقع الحكومية .. إسرائيل: تل أبيب تعرضت لأكبر هجوم إلكتروني

إسرائيل
إسرائيل

قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الهجوم الإلكتروني الذي شن على إسرائيل يعد أكبر هجوم يتم تنفيذه ضد تل أبيب.

وأفاد المسؤول بأن المواقع التي تعرضت للهجوم هي وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراءه.

وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، أن العطل الذي أصاب مواقع إلكترونية رسمية كان نتيجة هجوم سيبراني، مشيرا إلى أنه لا مخاوف من تسرب للمعلومات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل تعطلت وتوقفت عن العمل. 

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن سبب انهيار مواقع الوزارات غير واضح، ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتي الآن بيانا تكشف من خلاله العطل الذي أصاب المواقع الرسمية. 

ولفت موقع "hamal" العبري، إلى أن مستخدمي "تويتر" في إيران ذكروا أن المواقع الإسرائيلية تتعرض الآن للهجوم من قبل قراصنة إيرانين.

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