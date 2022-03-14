الرئيس الأوكراني يلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي .. الأربعاء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام أعضاء الكونجرس بعد غد الأربعاء.

وفي رسالة مشتركة يدعوان فيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى حضور الخطاب، أكدت بيلوسي وشومر، إلتزام الكونجرس الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، و"إصدار تشريعات لشل وعزل الاقتصاد الروسي، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا"، معربين عن تطلعهما لنقل دعم الكونجرس لشعب أوكرانيا "وهو يدافع بشجاعة عن الديمقراطية"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويأتي خطاب زيلينسكي أمام الكونجرس بعد أن شارك ما يقرب من 300 عضو من مجلسيه في مكالمة بالفيديو مع زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعقب ذلك، تحرك الكونجرس لتخصيص مبلغ 13,6 مليار دولار من الميزانية الجديدة للحكومة كمساعدات لأوكرانيا. كما أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي تشريعًا يقضي بحظر واردات النفط الروسي، ومن المتوقع أن يتبنى تشريعًا هذا الأسبوع ينهي العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو، بحسب الصحيفة.