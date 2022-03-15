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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد ببني سويف

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

يواصل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة بني سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، والتي بدأت منذ أمس الأول، الأحد 13 مارس، وتستمر حتى الغد، الخميس 16 من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور التنويرى لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى تنمية الوعي وفكر وثقافة الطلاب من خلال تعريفهم بمختلف قضايا وطنهم.

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ويتم تنظيم الفوج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

ويتضمن برنامج هذا الفوج العديد من المحاضرات ومنها: الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك محاضرة عن التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، إلى جانب محاضرة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، ومحاضرة بعنوان القيادة الابداعية، بالإضافة إلي محاضرة عن حماية المبدعين والمبتكرين فى ظل الجمهورية الجديدة، هذا بجانب عمل جولات حرة ورحلة ترفيهية إلى وادى الريان بالفيوم .

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، الدور الحيوي والمهم للمعهد فى تنمية وعي شباب الجامعات من خلال الفكر التنويرى الوسطى الذي يساعد على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع وذلك من خلال  العديد من المحاضرات والندوات التي تصقل خبرات الشباب بقضايا الوطن، ونشر الطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنها تستهدف أيضا، توضيح الحقائق والأفكار المغلوطة  وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، موضحا أن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل، بالإضافة إلى تعظيم قيم المواطنة وقبول الأخر لدى الطلاب، والتأكيد على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية، وضرورة مكافحة الفساد، وتنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية، لخدمة وطننا الغالي مصر.

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