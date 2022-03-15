شريف مدكور متأثرا بوفاة أنيسة حسونة: أول مرة أعيط وأنا قاعد في عزاء

أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن بالغ حزنه على رحيل النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، التي توفيت، أمس الأول، الأحد، متأثرة بمرض السرطان عن عمر ناهز 69 عاما.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: أول مره أعيط وأنا قاعد في عزاء.. الله يرحمك يا أستاذة أنيسة”.

وكان آخر ظهور للراحلة أنيسة حسونة، خلال تكريمها من قرينة الرئيس، السيدة انتصار السيسي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛ تقديرا لدورها وَجَدَّها في العمل الخيري.

وآخر المشاريع الخيرية التي شاركت بها الراحلة؛ تأسيس مستشفى الناس للأطفال، لتقديم الخدمة المجانية للمرضى.

ومن المعروف أن والدها، هو المستشار عصام حسونة، وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما عرفت بدورها كمدير تنفيذي سابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.