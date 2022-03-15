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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة في الجزائر

صدى البلد

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر انخفاضًا مع تسجيل حالتي وفاة، و25 إصابة جديدة، فضلا عن تماثل 23 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و457 حالة، من بينها 25 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و73 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و866 حالة ، فيما يتواجد حاليا 6 مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت بأن 39 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

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