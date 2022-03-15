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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفرق بين النزيف المهبلي والبقع أثناء الحمل.. أسبابه خلال المراحل المبكرة والمتأخرة.. وكيف يمكن علاجه

نزيف الحامل
نزيف الحامل

ما هو الفرق بين النزيف المهبلي والبقع أثناء الحمل؟
ما هي أسباب النزيف أثناء الحمل؟
متى تتصل بالطبيب؟
كيف يتم تشخيص اسباب النزيف المهبلي؟
كيف يتم علاج النزيف المهبلي أثناء الحمل؟
 
من الشائع حدوث نزيف أثناء الحمل أو النزيف المهبلي ، خاصة خلال الثلث الأول والأخير،ولكن من الثلث الثالث يمكن أن يحدث هذا الحدث بسبب عوامل مختلفة وعادة لا يعني مشكلة خطيرة ، لا سيما في الأشهر الثلاثة الأولى. ومع ذلك ، فإن النزيف في وقت لاحق من الحمل قد يكون له سبب أساسي أكثر شدة .


يناقش هذا المنشور الفرق بين النزيف المهبلي والتبقيع ، والأسباب المختلفة للنزيف المهبلي خلال الأشهر الثلاثة المختلفة ، وكيف يمكن تشخيصه وعلاجه عند النساء الحوامل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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ما هو الفرق بين النزيف المهبلي والبقع أثناء الحمل؟


خلال المراحل المبكرة من الحمل ، قد تعانين من بعض النزيف الخفيف ، المعروف باسم التبقع ، حيث قد تظهر بضع قطرات من الدم على ملابسك الداخلية من حين لآخر. لا يكفي أن تغطي بطانة اللباس الداخلي.


النزيف هو تدفق الدم الثقيل ، مما يستلزم استخدام فوطة صحية أو فوط صحية لمنع تبلل ملابسك بالدم  

علاوة على ذلك ، من المرجح أن تسبب نوبات النزيف الغزير (ثقيلة أو أثقل من تدفق الدورة العادية) الألم ، وتكون لمدة أطول ، ويكون الدم أحمر فاتح ، وتحدث عدة مرات. وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن تحدث نوبات التبقيع بشكل منفصل ، وتكون مدتها أقصر ، وتكون غير مؤلمة  .


ما هي أسباب النزيف أثناء الحمل؟


قد يكون السبب الأساسي للنزيف المهبلي أثناء الحمل خطيرًا وقد لا يكون كذلك ويمكن أن يختلف في فترات الحمل المختلفة.

نزيف في الأشهر الثلاثة الأولى


أثناء الحمل المبكر أو الثلث الأول من الحمل ، يكون النزيف أو التبقع أمرًا شائعًا مع معدل حدوث واحدة من كل أربع نساء حوامل (تصل إلى 25٪) وقد يحدث بسبب العوامل التالية  .


الانغراس (عندما يغرس الجنين نفسه في جدار الرحم)
الجماع الجنسي
التقلبات الهرمونية المرتبطة بالحمل
تغيرات طبيعية في عنق الرحم
اختبار بابانيكولاو
فحص الحوض من قبل طبيب التوليد
إجراءات الاختبار الجيني ، مثل بزل السائل الأمنيوسي أو أخذ عينة من خلايا المشيمة (CVS)
التدخين
ومع ذلك ، قد يكون النزيف والبقع أثناء الحمل المبكر أيضًا علامة على الحالات الخطيرة التالية .


التهابات تجويف الحوض أو المسالك البولية
يمكن أن يكون الحمل خارج الرحم قاتلاً إذا تُرك دون علاج
تهديد بالإجهاض أو الإجهاض (فقدان الحمل)
الحمل المولي (حيث تنمو الأنسجة داخل الرحم بدلاً من الجنين)
بداية مبكرة للدورة الدموية بين الأم والجنين ، مما يشير إلى وجود مشيمة غير مستقرة
نزيف تحت المشيمة أو ورم دموي (نزيف بين جدار الرحم وغشاء المشيمة)
مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي

 

النزيف في المراحل المتأخرة من الحمل


في المراحل المتأخرة من الحمل ، قد تعانين من نزيف خفيف للأسباب التالية .

الجماع الجنسي
المخاض (في الفصل الثالث)
فحص داخلي من قبل طبيب التوليد
أورام على عنق الرحم أو التهابات عنق الرحم أو التهابات
ومع ذلك ، قد يكون النزيف الغزير في المراحل المتأخرة من الحمل ناتجًا عن حالات خطيرة ، بما في ذلك:


المخاض المبكر (المخاض يبدأ قبل 37 أسبوعًا من الحمل)
المشيمة المنزاحة (تكون المشيمة منخفضة جدًا في الرحم وتغطي عنق الرحم)
المشيمة الملتصقة (تنمو المشيمة بعمق شديد في جدار الرحم ولا تنفصل)
انفصال المشيمة (تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل / أثناء الولادة)
تمزق الرحم أثناء المخاض
فاسا بريفيا (الأوعية الدموية للحبل السري تمر عبر أغشية عنق الرحم)

متى تتصل بالطبيب؟


إذا كنت تعاني من نزيف أو بقع أثناء الحمل ، فمن المستحسن زيارة طبيبك. ومع ذلك ، اتصل بطبيبك قريبًا إذا واجهت  :

نزيف شديد
نزيف مع تقلصات أو ألم
النزيف والدوخة  
ألم في البطن أو ألم في الحوض مصحوب بنزيف
نزيف في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل

 

كيف يتم تشخيص اسباب النزيف المهبلي؟


حتى لو توقف النزيف المهبلي ، اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على التشخيص. قد يستفسر طبيبك عن أي أعراض أخرى قد تعاني منها مع النزيف. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقترحون الاختبارات التالية  .

فحوصات المهبل أو الحوض
التصوير بالموجات فوق الصوتية
اختبار موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) لقياس المستوى الهرموني

 

كيف يتم علاج النزيف المهبلي أثناء الحمل؟


يتم علاج النزيف المهبلي اعتمادًا على السبب الكامن وراءه وشدته. إذا لم تكن أعراضك ونزيفك حادًا ، أو كان موعد ولادتك بعيدًا ، فقد يُطلب منك مراقبة نفسك عن كثب في المنزل. في الظروف الشديدة ، قد يقترح طبيبك المراقبة في المستشفى. قد يُطلب منك البقاء بين عشية وضحاها أو حتى ولادة طفلك حتى يتسنى لكما الحصول على عناية طبية فورية .

عادةً ما تكون الراحة الكافية كافية لعلاج الحالة، قد تشمل خيارات العلاج الأخرى  :
 الراحة
تجنب العلاقة الحميمة
عدم الغسل (باستخدام منتجات التطهير المهبلي) 
تناولي فيتامين ما قبل الولادة المدعم بحمض الفوليك
الامتناع عن التدخين 
الجراحة في حالة حدوث نزيف حاد نتيجة مضاعفات خطيرة

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