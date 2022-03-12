علاج سلس البول أثناء الحمل.. تخلصي من التهاب المسالك البولية وأدي تمارين كيجل

سلس البول أثناء الحمل هو عدم القدرة على التحكم في وظيفة الأمعاء أو المثانة أثناء الحمل، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا من تسرب البول بكميات صغيرة أثناء الولادة في دراسة مقطعية أجريت على 750 امرأة حامل ، 300 عانين من سلس البول ، لذلك كشف موقع هيلثي عن علاج سلس البول الناتج عن الحمل والوقاية منه .

علاج سلس البول الناتج عن الحمل والوقاية منه



عادة لا يتم علاج سلس الحمل بالأدوية. ومع ذلك ، فإن بعض خيارات العلاج المفضلة تشمل ما يلي:

1. قومي بتضمين تمارين كيجل: تسمى أيضًا تمارين قاع الحوض ، يمكنك ممارستها قبل الحمل وأثناءه وبعده للوقاية من سلس البول وعلاجه .

تمارين مخروطية

شفاء النسيج العجاني

تقوية عضلات قاع الحوض

ضمان تحكم أفضل في المسالك البولية

لأداء تمارين كيجل

شهيق وزفير

شدي عضلات قاع الحوض واسحبها لأعلى وكأنك تتحكم في تدفق البول

تنفسي بشكل طبيعي واضغط واستمر لمدة عشر ثوان

ثم استرخي وكرر العملية

قمي بثلاث مجموعات من عشرة تمارين كل يوم

2. إنشاء يوميات المثانة: مفكرة المثانة مفيدة في تتبع سلس البول بشكل فعال. تسجيل وتيرة التبول وتتبع كمية ووقت وتكرار تسرب البول سيمكنك من فهم شدة الحالة والاستعداد للحمام قبل التعرض للتسرب .

3. تجنبي المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين لأنها تزيد من الرغبة في التبول. بدلاً من ذلك ، اشرب الماء والمشروبات منزوعة الكافيين لتعزيز قدرة المثانة .

4. تجنبي شرب كميات كبيرة من السوائل بعد العشاء لتقليل التبول في الليل .

5. تناولي نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك لأن الضغط الإضافي الناتج عن هذه الحالة قد يزيد من خطر الإصابة بسلس البول .

6. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على المثانة وتفاقم سلس البول. لذلك ، قد يؤدي الحفاظ على وزن صحي بعد الولادة إلى تحسين التحكم في المثانة .

7. الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسعال المزمن ويهيج المثانة ، لذا الإقلاع عن التدخين لتحسين سلس البول .

8. قمي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة.

9. تجنبي التمارين التي تتضمن رفع الأثقال ، والرياضات التي تتطلب الاحتكاك ، والالتواء المفرط ، والقفز ، وحبس النفس ، وتقويس الظهر ، والوقوف على ساق واحدة لفترة طويلة.

10. لا تتأخري في الذهاب إلى المرحاض عندما يتم حثك على ذلك.

11. احصلي على علاج من التهاب المسالك البولية إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

الأدوية والجراحة لعلاج سلس البول مطلوبة فقط في بعض الحالات. ومع ذلك ، من الجيد استشارة مقدم الرعاية الصحية حول هذا الموضوع .