عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب والدة زوجها.. شابة تطلب الطلاق قبل الولادة بساعات

صدى البلد

تنتظر الأم التسعة أشهر أثناء الحمل و تحتمل كل الآلام و المعاناة التي تعيشها لحين وصول الطفل إلى الدنيا، و لكن ما يهون الألم على السيدة هي مساندة زوجها و مشاركتها في كل قرارتها  الخاصة بالطفل  . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 28 عاما، فإنها روت أغرب موقف حدث معها في حياتها و الذي قررت بسببه الإنفصال عن زوجها رغم أنها كانت في أشد الحاجة للدعم النفسي منه . 

txt

أوكرانيا: روسيا قصفت مستشفى ولادة في ماريوبول ودمرته تماماً ..فيديو

txt

بعد حرمان الأم 11 عامًا.. ولادة توأم في الشهر الرابع ببريطانيا|شاهد


قالت الشابة أنها أمضت التسعة أشهر الخاصة بالحمل، و بعد علم زوجها أن جنس الجنين، و علم أنها فتاة، قرر أنه سيترك حرية الإختيار لزوجته في تسميتها و لكن فاجئها في الساعات القليلة قبل الولادة . 
أوضحت الشابة أنها إختارت أكثر من اسم لطفلتهما، و قامت بعرضه على زوجها و اتفقا على أن الاسم الذي ستختاره سيوافق عليه بدون أي مناقشة و كانت الأمور مستقر، حتى زارتهما والدته  و علمت أن الجنين أنثى 
ذكرت الشابة أنها فوجئت بقرار زوجها بأنه سيسمي الطفلة باسم والدته، و ذلك بعد أن طلبت منه والدته أن يطلق اسمها على طفلته، فرفضت الشابة و أصرت على الاسم الذي اختارته، فأعترض الزوج، فطلبت الزوجة الإنفصال قبل الولادة بساعات و انفصلا بالفعل لمدة 6 أشهر، و لكن استقرت أحوالهم فيما بعد

 

الام الحمل الالام الطفل الانفصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء سورة الكهف نور مابين الجمعتين.. ردده بيقين يكفيك هذه الفتن

طفلة أوكرانية تثير ضجة على وسائل التواصل بعد غنائها تحت الأنقاض .. شاهد

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل

أحمد عيد عبد الملك : إمكانيات أوباما أعلى من أفشة .. وزيزو أفضل جناح في إفريقيا

السجن 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال ماديا.. تفاصيل

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ