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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا قصفت مستشفى ولادة في ماريوبول ودمرته تماماً ..فيديو

صدى البلد

نشر مجلس مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا مقطع فيديو لمستشفى للولادة مدمر في المدينة واتهم القوات الروسية بإلقاء عدة قنابل عليه من الجو.

وحسب "سي إن إن"، قال مجلس مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا:"الدمار هائل. وقد دمر مبنى المرفق الطبي الذي عولج فيه الأطفال مؤخرا تدميرا كاملا. ويجري توضيح المعلومات المتعلقة بالضحايا".

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة الإقليمية في دونيتسك:"مستشفى الولادة في وسط المدينة، جناح للأطفال وقسم الطب الباطني ... تم تدمير كل هذه خلال الضربة الجوية الروسية على ماريوبول. حدث ذلك للتو".

وقال نائب عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، سيرجي أورلوف، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 1200 أوكراني قتلوا في الهجمات الروسية على مدينة ماريوبول.

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وأوضح أورلوف، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن “العدد الفعلي للقتلى من المتوقع أن يكون أكثر من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الأرقام الأخيرة”.

وأوضح أورلوف، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن “العدد الفعلي للقتلى من المتوقع أن يكون أكثر من ثلاثة إلى أربعة أضعاف الأرقام الأخيرة”.

وأضاف: “أعداد القتلى مرعبة، بالأمس، تأكدنا من أن 1.207 ضحية قتلوا جراء القصف الروسي”.

أوكرانيا روسيا مستشفى ولادة ماريوبول دونيتسك

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