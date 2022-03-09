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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا علي العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

روسيا
روسيا

قال مسؤول بالحزب الحاكم بروسيا، اليوم الأربعاء، إن لجنة حكومية وافقت على أول خطوة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومن بين هذه العقوبات، فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في "تويتر"، أقر ممثلو الدول الأعضاء خلال الاجتماع أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة.

كما أضافوا قادة روس و"أوليجارش" إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو أوكرانيا فرض عقوبات روسيا وأوكرانيا الشركات الأجنبية

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