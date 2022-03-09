بريطانيا تعلن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس”، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا زادت من إمداداتها من أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا، ردا على تزايد الأعمال العدوانية من قبل روسيا.

وحسب "سي إن إن"، قال بن والاس للبرلمان إن بريطانيا زودت أوكرانيا الآن بـ3615 سلاحا مضادا للدبابات، كما ستقوم قريبا بتوريد شحنة صغيرة من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وأضاف والاس أن الإمدادات الأولية كانت ستكون 2000 سلاح خفيف جديد مضاد للدبابات وأسلحة صغيرة وذخيرة"، لكن تم زيادة ذلك وستواصل المملكة المتحدة تقديم المزيد.

وتابع "سنبدأ قريبا في تسليم شحنة صغيرة من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.. جميع الأسلحة تعتبر أنظمة دفاعية ومعايرة لعدم التصعيد إلى مستوى استراتيجي".

وتدرس المملكة المتحدة أيضا تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستارستريك" المضادة للجو عالية السرعة 'استجابة لطلبهم. وتعتقد وزارة الدفاع أن هذا النظام "سيبقى ضمن تعريف الأسلحة الدفاعية، لكنه سيسمح للقوة المعتمدة بالدفاع عن سمائها بشكل أفضل".

وقال والاس إن روسيا لم تنجح إلا في تحقيق أحد أهدافها الأصلية في أوكرانيا، وفقا للاستخبارات البريطانية وفشلت في إخراج الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف:"لقد أقامت القوات المسلحة الأوكرانية دفاعا قويا بينما كانت تعبئ جميع السكان. إن افتراض الرئيس بوتين المتغطرس بأنه سيكون موضع ترحيب باعتباره المحرر قد انهار بجدارة فيما يتعلق بمعنويات قواته".