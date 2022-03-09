عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس”، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا زادت من إمداداتها من أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا، ردا على تزايد الأعمال العدوانية من قبل روسيا.

وحسب "سي إن إن"، قال بن والاس للبرلمان إن بريطانيا زودت أوكرانيا الآن بـ3615 سلاحا مضادا للدبابات، كما ستقوم قريبا بتوريد شحنة صغيرة من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وأضاف والاس أن الإمدادات الأولية كانت ستكون 2000 سلاح خفيف جديد مضاد للدبابات وأسلحة صغيرة وذخيرة"، لكن تم زيادة ذلك وستواصل المملكة المتحدة تقديم المزيد.

وتابع "سنبدأ قريبا في تسليم شحنة صغيرة من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.. جميع الأسلحة تعتبر أنظمة دفاعية ومعايرة لعدم التصعيد إلى مستوى استراتيجي".

بريطانيا تعلن إنهاء الاعتماد على النفط الروسي بنهاية 2022

رئيس أوكرانيا: نستعد لجولات جديدة من المفاوضات مع روسيا لأجل إحلال السلام

وتدرس المملكة المتحدة أيضا تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستارستريك" المضادة للجو عالية السرعة 'استجابة لطلبهم. وتعتقد وزارة الدفاع أن هذا النظام "سيبقى ضمن تعريف الأسلحة الدفاعية، لكنه سيسمح للقوة المعتمدة بالدفاع عن سمائها بشكل أفضل".

وقال والاس إن روسيا لم تنجح إلا في تحقيق أحد أهدافها الأصلية في أوكرانيا، وفقا للاستخبارات البريطانية وفشلت في إخراج الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف:"لقد أقامت القوات المسلحة الأوكرانية دفاعا قويا بينما كانت تعبئ جميع السكان. إن افتراض الرئيس بوتين المتغطرس بأنه سيكون موضع ترحيب باعتباره المحرر قد انهار بجدارة فيما يتعلق بمعنويات قواته".

بريطانيا أوكرانيا بن والاس جافلين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب 2.5% اليوم الأربعاء

الدواجن بـ 48 جنيها.. التموين تكشف عن أسعار خاصة بالمنافذ ..فيديو

أبو العينين يعزي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في وفاة شقيقته

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول شخص خضع لجراحة زراعة قلب خنزير

ردا علي العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ