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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن إنهاء الاعتماد على النفط الروسي بنهاية 2022

علم بريطانيا
علم بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنهاء الاعتماد على النفط الروسي تدريجيًا بنهاية العام الجاري 2022.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إنه يبحث خيارات لإنهاء واردات الغاز الروسي إلى المملكة المتحدة، والتي تبلغ حاليًا حوالي 4٪.

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وكانت المفوضية الأوروبية، قالت اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه التخلي عن الاعتماد على الغاز الروسي وإمدادات الطاقة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضحت المفوضية الأوروبية أن التكتل يمكنه خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء اعتماده على الإمدادات الروسية من الوقود والطاقة قبل عام 2030 بوقت طويل.

ووفقًا للصحيفة، تم وضع هذه الحسابات في مسودة عن أسعار الطاقة نُشرت اليوم الثلاثاء، لكنها لن تصبح حقيقة إلا إذا اتبعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 التوصيات.

وقال فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن نقل الطاقة في الكتلة، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية في خياراته المتعلقة بالطاقة:

وتعد مصادر الطاقة المتجددة مصدرًا رخيصًا ونظيفًا للطاقة وربما لا نهاية له، وبدلاً من تمويل صناعة الوقود الأحفوري في مكان آخر، فإنها تخلق فرص عمل هنا.

وتدعو المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة المخطط لها بالفعل بموجب الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن مسودة القمّة الأوروبية التي تعقد الخميس تتضمن اتفاقاً على التخلي عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.

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