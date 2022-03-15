باحثون: الصيام العلاجي يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي

أفاد باحثون أمريكيون في "مختبر بانتوكس" في مدينة " سان دييجو" الأمريكية، بأن الصيام العلاجي يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.



وأوضحت الأبحاث الحديثة، أن نظامًا يتألف من صيام الماء فقط، لمدة معتدلة، يليه الإنتقال إلى نظام غذائي نباتي قليل الدسم وقليل الملح وكامل الطعام ، يحقق انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، في حالة عدم وجود أي علاج دوائي.



وأشارت البيانات المتاحة إلى أن هذه الإنخفاضات الكبيرة فى معدلات ضغط الدم المرتفع، يمكن أن تحافظ على استقرار مستوى ضغط الدم لدى المرضى الذين يظلون ملتزمون بنظام المتابعة الغذائية، وبعبارة أخرى قد يكون من الممكن "علاج " ضغط الدم المرتفع، إذا كان من الممكن إثبات أن الصيام المعدل الذى يحافظ على البروتين يكون فعالا.