عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باحثون: الصيام العلاجي يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي

صدى البلد

أفاد باحثون أمريكيون في "مختبر بانتوكس" في مدينة " سان دييجو" الأمريكية، بأن الصيام العلاجي يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي. 

وأوضحت الأبحاث الحديثة، أن نظامًا يتألف من صيام الماء فقط، لمدة معتدلة، يليه الإنتقال إلى نظام غذائي نباتي قليل الدسم وقليل الملح وكامل الطعام ، يحقق انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، في حالة عدم وجود أي علاج دوائي. 

وأشارت البيانات المتاحة إلى أن هذه الإنخفاضات الكبيرة فى معدلات ضغط الدم المرتفع، يمكن أن تحافظ على استقرار مستوى ضغط الدم لدى المرضى الذين يظلون ملتزمون بنظام المتابعة الغذائية، وبعبارة أخرى قد يكون من الممكن "علاج " ضغط الدم المرتفع، إذا كان من الممكن إثبات أن الصيام المعدل الذى يحافظ على البروتين يكون فعالا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

الخارجية الروسية: القضية المرفوعة في أوكرانيا تثبت انفصال نظام كييف عن الواقع

باشاك شهير يسلم منتخب مصر تقريرا طبيا عن حالة تريزيجيه

اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك في شبرا الخيمة

بوتين يخوّل للشركات الروسية استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة من دول العقوبات

مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ