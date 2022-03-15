بعد تراجع أهلي دبي.. بيراميدز يدخل السباق على ضم أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، تلقى عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بعد تأزم العلاقة بينه وبين إدارة القلعة البيضاء بشأن التجديد له في الفترة المقبلة.

وقال شبانة، مقدم برنامج “بوكس تو بوكس ”: "بن شرقي بعدما أنهى اتفاقه مع أهلي دبي الإماراتي في وقت سابق للانضمام بداية من الموسم المقبل، تبدل الموقف تمامًا مؤخرًا بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير وأغلق النادي الإماراتي باب المفاوضات مع اللاعب".

وأضاف: "تجميد العرض الإماراتي دفع نادي بيراميدز لفتح باب المفاوضات بقوة مع أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة لضمه إلى صفوف الفريق، ويحاولون التوصل لاتفاق معه على الجوانب المالية في الصفقة".