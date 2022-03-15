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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساحة 40 فدان.. ولاية الحمراء في سلطنة عمان تبدأ حصاد القمح

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

بدأ بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان  اليوم حصاد محصول القمح على مساحة 40 فدانًا وبإنتاج يتوقع أن يبلغ 50 طنًّا، وذلك للموسم الزراعي 2022/2021م.


وأوضح المهندس سالم بن محمد الهميمي مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية الحمراء أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بالتنسيق مع شركة المطاحن العُمانية لشراء محصول القمح من المزارعين لهذا الموسم تشجيعًا لهم على التسويق لإنتاجهم.

واشاد بجهود المزارعين واهتمامهم بزراعة القمح رغم شحّ المياه الذي كان له أثر في نقص المساحة المزروعة مقارنة بالموسم الماضي 2021/2020م حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح 100 فدان وبإنتاج يقدر بـ 140 طنًّا.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتشجيع المزارعين للمحافظة على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، ومنها زراعة القمح العُماني وذلك من خلال توفير البذور والتقاوي المحسنة وتقديم الإرشاد والتوجيه وخدمة الحصاد، وتوجه الدعوة لجميع المزارعين الراغبين في الاستفادة من خدمة حصاد القمح للمبادرة في تسجيل أسمائهم.

 

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