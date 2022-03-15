هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ الإفتاء تجيب

هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح عثمان، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك، أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء.

وقال إن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج، فإذا ربما يكون الإنسان يسمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء.

هل يجوز قراءة القرآن وانا واضع رجلى على بعض ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب ممدوح، قائلًا: “يجوز ولكنه خلاف الأدب مع قراءة القرآن، فهناك تكون هذه قعدته المفضلة له، وهناك من يتعمد أن يقعد بهذه الطريقة، وهو يقرأ القرآن فهذا يكون خلاف الأدب”.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية - وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة - إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.

وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم القراءة من المصحف بدون وضوء؟»، أنه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».



حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وأشار إلى أن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائز شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، لافتًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة؛ ويستثني من ذلك أصحاب الأعذار كمن به سلس بول؛ ويحتاج لقراءة القرآن.

وأوضحت الدار عبر “فيسبوك”، أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]؛ وهذا عند جمهور الفقهاء، وأجاز ابن عباس رضي الله عنه والشعبي والظاهرية ومن وافقهم للمحدث سواء أكان حدثه حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف دون طهارة؛ وعليه فلا بأس لمن كان هذا حاله أن يقلِّد من أجاز من العلماء.

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح عويضة، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء.

وأشار إلى أن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسًمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء.



هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وبدون حجاب ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتساءل "العجمي": “من الذي اشترط على المرأة أن تتحجب إذا قرأت القرآن؟”، مؤكدا أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بلا وضوء، وذلك من الحدث الأصغر.

وتابع: “يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف أو ترتدي ملابس البيت ولا حرج فى ذلك”.

أمين الفتوى: يجوز للسيدات قراءة القرآن بدون حجاب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس شرطا ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن، مشيرا إلى أنه تصح القراءة بدونه.

“هل يجوز قراءة القرآن دون تحريك الشفتين؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال « عبد السميع» في فيديو مسجل على صفحة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»، إن قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما هو إمرار للقرآن على القلب، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن سرًا دون تحريك الشفاه ليس في ثواب قراءة القرآن بصوت، وتابع: “ضابط القراءة تحريك اللسان والشفتين وخروج الهواء من الفم”.