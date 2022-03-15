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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى وأحكام.. حكم قول «ربنا افتكره» عمن توفاه الله.. هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. ما جواز أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل يجوز أن أهب أجر صيام النفل لأختي المريضة؟

ما حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل؟ 

حكم صيام يوم الشك وسبب النهى عنه.. اعرف الحكمة

حكم قول «ربنا افتكره» عمن توفاه الله

هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ 

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التالي:

 

فى البداية ورد سؤال مضونة: هل يجوز أن أهب أجر صيام النفل لأختي المريضة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

 هل يجوز أن أهب أجر صيام النفل لأختي المريضة مرض لا يرجى الشفاء منه وتكون نيتي لها الدعاء أيضا كي يمن الله عليها بالشفاء؟

 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "نعم، فقد تحدث العلماء عن هبة الثواب للحي والمتوفى جائز، مريض لا يستطيع أن يصلي أو يصوم نافلة يصلي نافلة أو يصوم ويهب الثواب، تجوز على الحي والميت كما يقول ابن قدامة".

 

وشدد  أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن هبة صيام النفل وثوابه للمتوفى جائز وهو من باب أولى.

 

ثم ورد سؤال مضمونة: ما حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يريد أخذ قرض ليشتري به سيارة ويقوم بتشطيب شقته، لذا يود معرفة ما حكم أخذ قرض لشراء السيارة أو تشطيب المنزل.

 

حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل.. يضطر بعضنا للجوء إلى القروض البنكية لسد احتياجاته كشراء سيارة أو منزل أو تشطيبه، لكن هناك بعض الحالات المحرمة والحالات الجائزة، لذا يجب معرفة حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل.

 

وعن حكم صيام يوم الشك ، نهى سيدنا النبيُّ الكريم عن صيام يوم الشك (وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان) بقوله: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [متفق عليه].

 

ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة نذر.

 

أما عن مقولة «هو مات وربنا افتكره»أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول المصريين جملة «ربنا افتكره» لمن مات ليس معناه أنهم يقصدون أن الله تعالى كان ينسى ثم بعد ذلك تذكره، مشيرًا إلى أن المصريين دائمًا يقولون: «افتكار ربنا رحمة» أى من مات فإن الله قد رحمه أو أنه تغمده رحمة ربه.

 

وأوضح «الوردانى»، أن كثيرًا من المتشددين أرادوا أن ينشروا فى مجتمعنا المصرى أن جميع أقوال المصريين تشتمل على أقوال فيها شرك بالله وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن المصريين فهموا قول الله تعالى: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» فهم يريدون أن الله عندما يتذكر أحد فهو ينظر إليه نظرة رحمة ولم يقصدون أنه تعالى ينسى.

 

هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وأوضح عثمان، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن  قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك، أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء.

 

وقال إن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج، فإذا ربما يكون الإنسان يسمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء. 

هل يجوز أن أهب أجر صيام النفل لأختي المريضة ما حكم أخذ قرض لشراء سيارة أو تشطيب المنزل حكم صيام يوم الشك وسبب النهى عنه هل تقبل قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء

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