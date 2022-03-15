تعرف على سعر بيع محمد صلاح بعد فشل مفاوضات ليفربول.. فيديو جراف

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي ليفربول حددت سعر بيع محمد صلاح لاعب الفريق، خلال الصيف المقبل، حال فشل مفاوضات التجديد “نهائيا”.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”، أن إدارة نادي ليفربول ستضطر إلى بيع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال عدم حصول أي تطورات جديدة بشأن ملف تجديد النجم المصري، بدلا من رحيله مجانا في صيف 2023.

40 مليون يورو

وأوضحت الإذاعة الإسبانية، أن إدارة ليفربول حددت 40 مليون يورو ، سعر بيع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس ” العالمية وخبير سوق الانتقالات، أكد مؤخرا، انهيار مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: محمد صلاح ووكيله لا ينويان قبول أحدث عرض من إدارة ليفربول للتجديد، المفاوضات انهارت من شهر ديسمبر الماضي".

وللمزيد حول التعرف على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح وسعر بيعه. . تابع الفيديو جراف التالي..