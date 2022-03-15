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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدير الرياضي لـ«ايليت فالكون»: هدفنا الصعود إلى الممتاز الإماراتي..ونخطط لتجربة جديدة بمصر

محمد سليمان وميدو
محمد سليمان وميدو طه

كشف محمد سليمان، المدير الرياضي لنادي “ايليت فالكون الإمارات”، خطط مجلس الإدارة لخوض تجربة جديدة في مصر خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن قدرات اللاعب المصري كبيرة ويحتاج لتوجيه فقط.

جاء ذلك بعد التعاقد مع ميدو طه، لاعب فريق بروسيا مصر - أحد أندية القسم الثالث - وخوضه تجربة احتراف في صفوف فريق إيليت فالكون الإماراتي بدوري القسم الثالث.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أنا مؤمن بقدرات اللاعب المصري، ومشروعنا يستثمر في اللاعبين وتطوير قدراتهم ومستوياتهم وترشيحهم إلى الدوريات الأوروبية الكبرى”.

وأضاف: “تعاقدنا مع ميدو بعد رؤيته، والنادي يؤمن بأن أفريقيا مليئة بالمواهب التى تحتاج للتوجيه فقط، وسيكون هناك الكثير من محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وساديو ماني، نجم منتخب السنغال”.

وأوضح سليمان: “مجلس الإدارة يمتلك عدة أندية على مستوى العالم، والمشروع القائم حاليا هو تطوير مستويات اللاعبين وتسريحهم إلى الدوريات الكبيرة”.

وتابع: “هدفنا الموسم الحالي الصعود إلى دوري القسم الثاني ومنه إلى الممتاز في الدوري الإماراتي الممتاز، ونحن نحاول بكل طاقة ذلك، خصوصا أننا نمتلك لاعبين صغار السن قادرين على التطوير ومستوياتهم رائعة”.

وبسؤاله عن خوض النادي تجربة في مصر قال: “نستهدف الدخول والتعامل مع اللاعب المصري الفترة المقبلة، وستكون هناك أكاديمية كبيرة بمثابة البوابة الأولى لنا في الشرق الأوسط”.

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