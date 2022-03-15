عاجل
إحالة 13 شخصا للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى ليبيا المحرصاوي: المفتي يجب أن يكون موسوعيا يمتلك صفات علمية معينة لإصدار الفتوى الأوقاف تجدد تكليف صبري ياسين رئيسًا للتفتيش والرقابة.. وخالد خضر مديرًا لـ الغربية إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الإجراءات المتبعة خلال رمضان.. نواب: عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح بضوابط الوقاية.. انخفاض مؤشر الإصابة ليس مبررا للتهاون.. ومطالب بتقليل التجمعات تعاون بين كلية البحوث البيئية بجامعة عين والمجلس الوطني للشباب لتأهيل الدويقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3250 كيلو لحوم ودواجن وأسماك في حملة تموينية بالغربية

ضبط 3250 كيلو لحوم
ضبط 3250 كيلو لحوم ودواجن وأسماك " رنجة" في حملة تموينية با

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 3250 كيلو لحوم ودواجن وأسماك " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى


كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مديرية تموين الغربية وإدارتها بالمراكز.


وأسفر مرور اللجان عن ضبط  3250 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر جزء منها غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وبيانات زجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

ضبط 19 مركبة في حملات مرورية بشوارع الغربية وردع مخالفين


تم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير  32 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

IMG-20220315-WA0196
IMG-20220315-WA0196
IMG-20220315-WA0199
IMG-20220315-WA0199
IMG-20220315-WA0201
IMG-20220315-WA0201
IMG-20220315-WA0198
IMG-20220315-WA0198
IMG-20220315-WA0200
IMG-20220315-WA0200
IMG-20220315-WA0204
IMG-20220315-WA0204
IMG-20220315-WA0203
IMG-20220315-WA0203
IMG-20220315-WA0202
IMG-20220315-WA0202
محافظ الغربية تدوير المخلفات الطب البيطري حملات مرورية مصنع مديرية الطب البيطري حملة تموينية الاسواق لحوم مذبوحة خارج المجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي يوجه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع أسعاره

رياح شديدة وحرارة مرتفعة.. تفاصيل طقس آخر 5 أيام في الشتاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يستقبل وزيرة التضامن بديوان عام المحافظة

محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

ترشيحاتنا

تخفيضات من 20-30%.. التموين: 6000 منفذ لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات

عودة الضرب بالمدارس مثل النظام البريطاني.. الخناقات أصبحت ظاهرة والحل بيد النواب والتعليم

روشتة برلمانية لـ تفادي خطر الإصابة بكورونا خلال رمضان

لقد وقعت في الفخ.. يورجن كلوب يرد على سخرية وكيل محمد صلاح

لا يتوقف..محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الأندية المحترفة

بمناسبة يوم المرأة المصرية|مايا مرسى: مازال أمامنا المزيد من النجاحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

اليوم الـ20 لحرب أوكرانيا..ما هي فرص حدوث اتفاق سلام لإنهاء الصراع؟.. توقعات مفاجئة بعدم إكمال موسكو لحملتها العسكرية على كييف.. وتحذير شديد من معاناة المدنيين.. وتحرك دولي لوقف إطلاق النار

فيديو

شورت وجاكيت أخضر.. ملابس ويجز تثير الجدل في السعودية.. فيديوجراف

مصدره الماء والطعام وسريع الانتشار.. نوروفيروس خطر جديد يهدد العالم.. فيديوجراف

ماذا فعلت مايان السيد أمام الكعبة .. فيديو جراف

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ