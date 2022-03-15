عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية ومحافظ بني سويف يشهدان احتفالية المحافظة بعيدها القومي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

قدم محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، التهنئة لأبناء  بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والتي تمثل حدثاً تاريخياً ومناسبة وطنية تجسدت فيها شجاعة أبناء المحافظة،وحلقة من حلقات كفاحهم  المشرف في فترة قد عانى فيها الوطن من ويلات الاستعمار، مشيرا إلى أن  أبناء بني سويف قد برهنوا عبر التاريخ أنهم جزء أصيل من تاريخ  وكفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائما شامخا مرفوعة رايته، ودائما أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات.

وأضاف المحافظ "أغتنم هذه المناسبة، لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،لما تشهده المحافظة من نقلة تنموية في مختلف القطاعات،والتي تأتي في ظل تكليفاته بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، خاصة وأن بنى سويف إحدى محافظات الصعيد، قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية على مدار 8 سنوات، تجاوزت تكلفتها 105 مليارات جنيه، ساهمت في تحسين مستوى وجودة حياة المواطن السويفي. 

وأشار إلى أن العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية ،حيث تم الانتهاء"مؤخرا "من أكثر من 100 مشروعا شملت 12 قطاعاً خدمياً، بتكلفة تقترب من مليار و500 مليون جنيهاً،وأن الجهود مازالت متواصلة لتنفيذ الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020،وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية ضمن رؤية مصر 2030،بقيادة  فخامة السيد الرئيس الجمهورية.

محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 2100 مواطن

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم ملاكي بدراجة نارية بـ بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر بعنوان الإعاقة والتأهيل للتمكين الثقافي

افتتاح فعاليات برنامج قادة الجمهورية الجديدة لطلاب اتحاد جامعات شمال ووسط الصعيد

بدء فعاليات البرامج التدريبية للعاملين بالتأمين الصحي ومديرية الصحة في بني سويف

كما تقدم المحافظ، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء بني سويف، بالشكر والتقدير للوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ،لتشريفه"نائبا عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء"مشاركة لأبناء بني سويف احتفالهم بعيد المحافظة القومي ،والذي يؤكد على الاهتمام الذي تشهده محافظات الصعيد من القيادة السياسية على مدار السنوات الثماني الماضية،ومازالت جهود التنمية متواصلة في هذا الإقليم الهام والمحوري،موجها رسالة إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب،الذين نستلهم من تضحياتهم ،معاني الوطنية والانتماء والولاء،وأن نعاهد الله أن نظل على العهد أوفياء لهم، وصفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيشنا والشرطة الباسلة في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن

وفي ختام كلمته جدد المحافظ تهنئته لشعب بني سويف العظيم بهذه المناسبة القومية،باعثاً برسالة لشباب بني سويف بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة،وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور،والتي  تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذه البلدة ، الطيب شعبها وأرضها

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في  احتفالية بني سويف بعيدها القومي، والتي استهلها المحافظ بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء،حيث شهد الاحتفالية"التي  أقيمت أمام الديوان العام"حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،اللواء مدحت الأتربي مساعد رئيس الهيئة الهندسية،الدكتور محمد عبدالقادر نائب وزير الشباب والرياضة،ومن قيادات المحافظة:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،السيدبلال حبش نائب المحافظ،اللواء طارق مشهورمديرأمن بني سويف،اللواء جمال مسعودالسكرتير العام ،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،العميد طيار أركان حرب علاء ظهران قائد القاعدة الجوية،العقيد أركان حرب محمدسمير المستشار العسكري للمحافظة،ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،ورؤساء الجامعات،وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة ،والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات

من جهته تقدم وزير التنمية المحلية بالتهنئة لكافة أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية وعلى رأسهم  المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بهذه المناسبة،مشيرا إلى سعادته لمشاركة أبناء بني سويف احتفالهم اليوم وموجها الشكر لكافة القائمين والمشاركين في فعاليات الاحتفالية ،متمنياً لأبناء المحافظة وقيادتها وأجهزته التوفيق والسداد لما فيه الخير سائلاً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العام المقبل وقد تحقق كل ما يأمله شعب المحافظة من تقدم ورقي وازدهار وجميع محافظات مصر  تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تضمنت الاحتفالية حزمة من الفعاليات والتي شملت استعراض مركبات الوحدات المحلية أثناء مرورها أمام المنصة،حيث تم تزيين السيارات بأشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز،حيث حملت سيارة مركز ومدينة بني سويف نموذجاً مجسما للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع في ميدان العبور بالمدخل الشمالى للمدينة العاصمة ، وسيارة أخرى حملت مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني  في عام 1975

تلاها  عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي ، حاملة مجسما لهرم ميدوم" أحد مكونات شعار المحافظة"،الأثر المصري الذي سيظل سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ثم عرض ثم عرض سيارة مركز ومدينة ناصر حاملة مجسما لمئذنة قرية دلاص الأثرية والتي تعتبر من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية ، بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس " مؤسس الرهبنة في مصر والعالم"

ثم عرض سيارة اهناسيا وعليها نموذج مجسم للعجلة الحربية ، وتوجد بمدخل المدينة وتشكل لوحة فنية رائعة،وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا،تلتها عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،عليها مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة، أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعمل بأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميا،لتأتي بعدها سيارة حاملة مجسم لمسلة فرعونية،تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا (أنتي وشدو)من الأسرة الخامسة،فيما حملت سيارة الفشن مجسم لصورة الشيخ طه الفشنى أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالكورنيش السفلي الذي تم افتتاحه "اليوم"

وعقب انتهاء عرض مركبات الوحدات المحلية تم استعراض اصطفاف سيارات ومركبات عدد من المديريات الخدمية وشركات المرافق، ،حيث تم تزيين تلك السيارات ببانرات تهنئة بالعيد القومي للمحافظة،وتلتها  تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة،وشملت أداء أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه،فيما شاركت قاعدة بني سويف الجوية بعرض،نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء ساحة الاحتفال ،وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعا مميزا ونوعيا على الاحتفالية،حيث عبر أبناء بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير  لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة  

thumbnail (62)
thumbnail (62)
thumbnail (61)
thumbnail (61)
thumbnail (60)
thumbnail (60)
بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء وزراء مليون جنيه 2020 النيابة محافظ بني سويف المصري الواجب الدكتور عاصم سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد خناقة مدرسة "الانترناشونال".. خبير يطالب بتشديد الرقابة وتنفيذ عقوبة الفصل

السيسي يوجه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع أسعاره

3 توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

فضل ليلة النصف من شعبان .. يغفر الله لجميع البشر إلا اثنين

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان مشروع الكورنيش السفلي

محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية

افتتاح ممشى وكورنيش.. ننشر برنامج احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي

الشوارع تتزين بعلم مصر.. القصة الكاملة لاحتفال بني سويف بعيدها القومي 15 مارس من كل عام

بالنافورة الراقصة والألعاب النارية.. بني سويف تبدأ احتفالات العيد القومي

محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 2100 مواطن

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم ملاكي بدراجة نارية بـ بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات مؤتمر بعنوان الإعاقة والتأهيل للتمكين الثقافي

ترشيحاتنا

وفاة محامي أثناء عمله بمحكمة شبين الكوم في المنوفية

مصطفي بكري: الأسعار ارتفعت بطريقة أثارت غضب المواطنين

أول جزارة من ذوي الهمم.."ياسمين" عشقت المهنة منذ صغرها وتتمتع بحب الناس..فيديو

الوضع الأمني خطير..الناتو يدعو لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي

نائب: قرار السيسي بتسعير الخبر الحر تدخل حاسم في توقيته للسيطرة على الغلاء

ردا على العقوبات.. روسيا تتعهد بإنهاء الاعتماد الاقتصادي على دول الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

فيديو

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

سعر اللحوم يصل لـ 95 جنيها.. هل ستنخفض السلع الغذائية؟

مشاهد خادشة للحياء.. هجوم حاد على الفيلم الفلسطيني صالون هدى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ