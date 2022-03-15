ردا على العقوبات.. روسيا تتعهد بإنهاء الاعتماد الاقتصادي على دول الغرب

تعهد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بالقضاء على الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، قائلا إن موسكو “كان ينبغي أن تفعل ذلك منذ فترة طويلة”.

وقال لافروف ردًا على سؤال حول العقوبات الشديدة التي تم فرضها على روسيا علي مدى الأسابيع القليلة الماضية وخفضت من قيمة الروبل بشكل كبير، “ لا يمكن للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ولا أي شخص آخر اتخاذ قرارات تهدف إلى تدمير اقتصادنا”.

وأضاف: “سنجد طريقة للقضاء على هذا الاعتماد. كان يجب أن نفعل ذلك منذ فترة طويلة”.