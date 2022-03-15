عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المنصة الحوارية للعدالة الثقافية.. التنسيقية تعلن نتائج الموسم الأول للمنتديات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يتناول الموسم الأول للمنتديات 4 محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".


ويأتي اختيار تلك المحاور باعتبارها أهم العناصر التي تسهم بشكل واضح في صياغة المكون الثقافي للمواطن، كما تساعد في مواجهة التحديات التي تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة القيمية للمجتمع، فضلا عن الطابع التنموي المتمثل في تقديم خدمات ثقافية لائقة بالمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.
 

إضافةً لذلك فإن القوى الناعمة المتمثلة في البعد الثقافي للشعوب هي أحد أهم العناصر التي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وأمنها القومي.
 

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.
 

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.
 

جدير بالذكر، أن التنسيقية ستبدأ العمل على مجموعة جديدة من المبادرات خلال الموسم الحالي تضم مبادرة "هي" وتستهدف وضع استراتيجية متكاملة لبناء المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والتوعوية والسياسية والصحية والاجتماعية، ومبادرة "دعم قطاع النقل البحري" وتقديم رؤية بشأن التحديات التي تواجهه، ومبادرة للنهوض بالصناعات الجلدية.


كما تتضمن المبادرات الجديدة مبادرة شباب ووظائف المستقبل، ومبادرة إطلاق منصة لتحدي المخاطر، ومبادرة الشراكات الدولية، ومبادرة شركاء التنمية، ومبادرة تأهيل ذوي الهمم.

مكافحة الإدمان اطفال بلا ماوى النقل البحري محو الأمية الهوية الوطنية وظائف المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش الروسي يتقدم.. فرض حظر تجوال كامل في كييف اعتبارا من الليلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد خناقة مدرسة "الانترناشونال".. خبير يطالب بتشديد الرقابة وتنفيذ عقوبة الفصل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

افتتاح ممشى أهل مصر| الإسكان: وفر 4 آلاف فرصة عمل.. مجانا للمواطنين.. وانتهاء المرحلة الثانية 30 يونيو

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى

ترشيحاتنا

سيطرة على كافة الأمور.. متحدث الرئاسة: "لدينا مخزون من الأرز لنهاية العام"

رومانو: محمد صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني

استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بيراميدز يهزم مصر المقاصة 1-0 وديا

لكاديلاك تكشف عن إسكاليد V موديل 2023 في 11 مايو

نشرة المنوعات.. معجزة علاجية في حرير العنكبوت وحكاية أغرب طفل بـ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

فيديو

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

سعر اللحوم يصل لـ 95 جنيها.. هل ستنخفض السلع الغذائية؟

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ