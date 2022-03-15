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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بعثت رسالة طمأنة للمصريين قبل شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، جاء في توقيت هام للغاية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مضيفًا أن توجيه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره يعد خطوة جيدة وهامة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري.

وأضاف «الهضيبي»، أن الاجتماع بعث رسالة طمأنة للمصريين بشأن وجود مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية، بعد حالة من القلق شهدتها الأسواق الأيام الماضية بسبب قيام بعض التجار برفع الأسعار واستغلال أحداث الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، سيزيد من حجم القمح المورد من المزارعين للدولة، مطالبًا الفلاحين المصريين بالتوسع في زراعة القمح العام المقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول خلال الأعوام القادمة.

وشدد "الهضيبي"، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، وايضًا تشديد الرقابة من قبل جهاز حماية المستهلك وكافة أجهزة الدولة المعنية، ووضع خطة عاجلة لمواجهة زيادة ارتفاع أسعار السلع، من قبل بعض التجار دون مبرر، خاصةً أن أغلب هذه السلع أساسية ولا غنى عنها لدى المواطن.

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