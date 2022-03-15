بأسعار رمزية.. استمرار فعاليات "معرض الكتاب الدائم" في شرم الشيخ

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل؛ فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين.

تستمر فعاليات منفذ بيع معرض الكتاب الدائم بقصر ثقافة شرم الشيخ، حيث شهد المعرض حضور د.أحمد السمري القائم بأعمال القنصل لسفارة روسيا الاتحادية بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

ويحتوي منفذ بيع القصر على إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية لأجل تحقيق العدالة الثقافية.

يضم المعرض 3000 كتاب في المجالات المختلفة منها "نشأة الروح القومية المصرية، رباعية الإسكندرية، المسرح وقرينه، جمهورية افلاطون، شرح ديوان صريع الغواني، قطر الندي، تاريخ مصر القديمة.

كما يحتوي علي السينما العالمية المعاصرة، جوائز المسرح، دراسات في تاريخ مصر السياسي، والعديد في شتي المجالات.