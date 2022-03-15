ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

أثار مطرب الراب ويجز جدلا كبير أمس بعد ظهوره في حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب إطلالته التي وصفها البعض بالغريبة.

وظهر مطرب الراب ويجز بإطلالة مختلفة، مرتديا قميص باللون الذهبي الستان، وشورت فوق الركبة باللون بالبنفسجي، مع جاكيت طويل باللون الأخضر مزين بشريطة باللون الذهبي على الأكتاف، واستكمل إطلالته بهاف بوط باللون الأسود.

وبالبحث عن سعر إطلالة ويجز، فكانت متاحة على موقع الملابس العالمي valentino، فبلغ سعر الجاكيت الأخضر 2550 ألف دولار أي حوالي 40 ألف جنيه مصري، وسعر القميص الستان بلغ 1150 ألف دولار أي حوالي 18 ألف جنيه مصري، أما سعر الشورت البنفسجي فبلغ سعره 990 دولارا أي حوالي 15 ألف جنيه مصري.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو