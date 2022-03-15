أحمد رفعت: حققت مع فيوتشر أفضل بداية خلال مسيرتي

أكد أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أنه يسعى لتحقيق المزيد من النجاحات مع فريقه الحالي، وأن الفريق يسير بخطى ثابتة حتى الآن في الدوري الممتاز.

وقال “رفعت” في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة “الحياة”: "حققت مع فيوتشر أفضل بداية خلال مسيرتي، وأنا سعيد مع الفريق ومع علي ماهر مدرب الفريق".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 30 بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة48 ثم أضاف زميله محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يُسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لفريقه والثالث له بالدقيقة 65.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف صيد سموحة عند الدقيقة 23 في المركز الرابع.