القرش: محصول القمح هذا العام «الأفضل» ونتوقع إنتاج 6 ملايين طن |فيديو

تخفيضات 30% على السلع بمنافذ الزراعة

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة، إننا نتوقع توريد من ٥ الي ٦ ملايين طن من محصول القمح، مضيفا أن محصول القمح العام الحالي الأفضل.



وأضاف محمد القرش، في حوار عبر تطبيق زووم، مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تطرح السلع بأسعار مخفضة في منافذها، لافتا إلى أن لدينا 171 منفذاً في كل محافظات الجمهورية وتعمل بكفاءة عالية ولنا سيارات متنقلة تصل للأماكن البعيدة.



وتابع محمد القرش معاون وزير الزراعة، أن هناك تخفيضات على السلع مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق من 20% إلى 30%.



