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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 17

طقس شديد البرودة
طقس شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 17 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 17 09
دمنهور 16 09
بلطيم 16 10
مطروح 16 09
السلوم 15 09
سيوة 16 09
بورسعيد 16 10
دمياط 16 10
الزقازيق 17 09
المنصورة 16 09
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 15 07
رفح 15 08
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 18 12
طابا 18 13
كاترين 13 01
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 11
الغردقة 21 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 18 08
بني سويف 18 08
المنيا 18 07
أسيوط 18 06
سوهاج 18 08
قنا 19 09
الأقصر 21 09
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبوسمبل 22 10
الوادي الجديد 21 08
شلاتين 22 13
أبو رماد 22 13
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 27 19
المدينة 22 13
الرياض 23 11
المنامة 24 16
أبوظبي 36 22
الدوحة 30 19
الكويت 21 08
دمشق 13 02-
بيروت 14 11
عمان 10 02
القدس 09 01
غزة 15 06
بغداد 15 04
مسقط 31 25
صنعاء 25 11
الخرطوم 27 14
طرابلس 22 13
تونس 19 13
الجزائر 18 10
الرباط 16 09
نواكشوط 29 16

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 07 01-
إسطنبول 08 03
إسلام أباد 33 18
نيودلهي 36 20
جاكرتا 31 24
بكين 12 03 
كوالالمبور 31 24
طوكيو 20 09
أثينا 14 05
روما 18 04
باريس 20 08
مدريد 16 11
برلين 13 04
لندن 14 03
مونتريال 06 03
موسكو 01- 09-
نيويورك 16 08
واشنطن 22 09
أديس أبابا 27 12

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