طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا .

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 17 درجة مئوية جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

ومن المقرر أن يشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على الأنحاء كافة؛ لذا لا يفضل ريّ القمح فى هذه الفترة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك وارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

ومن المتوقع، خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، خلال بيان عن حالة الطقس اليوم، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي على الأنحاء كافة، بدءًا من بعد غد، الخميس الموافق 17 مارس الجاري .

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية، عن حالة الطقس اليوم، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وتواصل درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، انخفاضها المحلوظ بجميع المحافظات، يصاحبها وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس، فيظل شديد البرودة خلال ساعات الليل.