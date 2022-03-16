عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: قلقون من إمكانية شن روسيا عملية سرية ضد أهداف عسكرية بأوكرانيا

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية - تعرف باسم "عملية الراية الزائفة" - في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كمياوية.
وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي - إن "روسيا ادعت أنها لن تقوم بغزو أوكرانيا ولكنها فعلت، وادعت أنها ستسحب جنودها ولكنها أرسلت المزيد.. وادعت أنها تحمي المدنيين ولكنها تقتلهم" /على حد تعبيره/.
وأضاف "الآن روسيا تنشر إداعاءات سخيفة بشأن معامل بيولوجية وأسلحة كمياوية في أوكرانيا، وهذه كذبة أخرى"، مؤكدا أن أوكرانيا لها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها المكفول لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن حلفاء الناتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا في إعلاء هذا الحق عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية.
وأشار إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100 ألف جندي أمريكي في أنحاء أوروبا، ونحو 40 ألف جندي تحت إمرة الناتو المباشرة أغلبهم في الجانب الشرقي من الحلف، مدعومة بقوى جوية وبحرية ودفاعات جوية.
وأوضح أن "هذا يرسل رسالة لا لبس فيها بأن الهجوم على أحد الحلفاء سيقابل برد حاسم من جميع الحلفاء."
 

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج - خلال المؤتمر الصحفي - إن الغزو الروسي لأوكرانيا وتكاملها العسكري في بيلاروسيا، "يخلق واقعا أمنيا جديدا على القارة الأوروبية"، منبها إلى الحاجة لإعادة ضبط وضع الناتو العسكري من أجل هذا الواقع الجديد.
وأضاف أن قادة الحلف سيبدأون غدا مناقشة مهمة بشأن تدابير ملموسة لتعزيز أمننا لمدة أطول في جميع المجالات، موضحا أنه على الأرض، هذا قد يتضمن المزيد من القوات في الجزء الشرقي من التحالف في جاهزية أعلى، مع معدات موضوعة مسبقا.
وأشار إلى أنه سيتم النظر أيضا في زيادة كبيرة في الانتشار الجوي والبحري، وتعزيز دفاع الحلف الجوي والصاروخي المتكامل، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وإجراء المزيد من التدريبات العسكرية وعلى نطاق أوسع.
ورحب أمين عام الناتو بإعلان ألمانيا عن زيادة انفاقها الدفاعي، وشجع جميع الأعضاء على إنفاق نسبة لا تقل عن اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

ترشيحاتنا

مئوية وزارة الخارجية.. إنجازات الدبلوماسية على مدى قرن .. مصر وضعت مصلحة الوطن ورعاية أبنائها على رأس أولوياتها

ماني ومندي على رأسهم.. قائمة السنغال المبدئية لمباراتي مصر بتصفيات كأس العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى وسط مخاوف من تصعيد إيراني

يوم المرأة المصرية ..نماذج نسائية مشرفة حققت نجاحات في الرياضة محليا وعالميا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام القمرية؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ