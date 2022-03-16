ناصر ماهر بعد الهاتريك في سموحة: أخذت فرصة لم يوفرها لي الأهلي

تحدث ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن فوز فريقه على حساب سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "المشاركة والاستمرار في خوض المباريات ستجعلك جيدا وإذا وهبك الله إمكانيات جيدة ستكون لاعبا جيدا".

وأضاف "بعد أول مباراة لي مع الأهلي لم أخض أي مباراة بسبب الإصابة لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك لم يكن أي مجال من أي شخص للمساعدة لأكون موجودا".

وواصل "مجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب كان يطمئن عليّ كثيرا أثناء إصابتي، لكن فنيا كان لدي مشاكل".

وأكد: “مشاركتي بصفة أساسية، ومساعدة زملائي سبب ظهوري بمستوى جيد"، مشيرًا :"لم أحصل على فرصة حقيقة لاظهار قدراتي مع الأهلي”.



وأتم "علي ماهر واثق في إمكانياتي ويريد مننا دائما أن نصنع الفارق مع الفريق، ولولا زملائي في الفريق لما وصلت لهذا المستوى".



واكتسح فيوتشر نظيره سموحة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثالث عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فيوتشر في الدقيقه 30 و46 و65 عن طريق ناصر ماهر واضاف محمد رضا الهدف الرابع في الدقيقة 55,

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى النقطه 19 ويقفز للمركز الخامس، بينما تجمد سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.