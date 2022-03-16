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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة زوج كاملا هاريس بفيروس كورونا

إصابة زوج نائبة الرئيس
إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، داج إيمهوف بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت نتيجته سلبية.

وقالت المتحدثة باسم هاريس، سابرينا سينج، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص كورونا وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص".

ويشكل نبأ إصابة زوج هاريس بكوفيد-،19 مؤشراً على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه، حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر حذرا في واشنطن.

وعقب إصابة إيمهوف، ألغت نائبة الرئيس الأمريكي مشاركتها حضوريا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر المرأة.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضلت "عدم المخاطرة" و"من منطلق الحرص الشديد قررت ألا تنضم إلينا"، لكنه أكد أن إيمهوف "بخير".

والأسبوع الماضي، أجرت هاريس جولة في أوروبا الشرقية، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي وقت سابق، قالت هاريس إن الحلف الأطلسي أصبح "أقوى" وروسيا "أضعف" بسبب الحرب في أوكرانيا.

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