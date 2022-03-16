قصف روسي يستهدف مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. فيديو

نشرت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو قالت إنها لقصف روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت المقاطع المتداولة قصف مبان وتصاعد الدخان منها، بعد استهدافها بصواريخ "كروز" على ما يبدو.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أطلقت صافرات الإنذار في العاصمة كييف، داعية السكان للتوجه إلى الملاجىء فورا.

Kyiv high-rises being hit this am. This video from approx 5am. Video Realny Kyiv pic.twitter.com/lDB0FyrVM3 — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 16, 2022

فيما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القصف استهدف منشأة عسكرية في كيف، وأفاد الرواد بسماع دوي 3 انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية.

A terrifying video from Kyiv of an airstrike: pic.twitter.com/7eW8sqtodZ — OSINT-Eye (@OSINT_Eye_) March 16, 2022

وفرضت سلطات مدينة كييف حظرا على التجول يبدأ مساء الثلاثاء، وذلك عقب قصف روسي طال عددا من المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن حظر التجول مستمر من مساء الثلاثاء وحتى السابعة صباح الخميس، بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية.

وتابع: "يمنع التنقل في أنحاء المدينة دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ.. العاصمة هي قلب أوكرانيا، وسندافع عنها.. لن نتنازل عن كييف، التي تعتبر حاليا رمزا وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها".

وقتل شخصان على الأقل صباح الثلاثاء، في قصف تعرض له مبنى سكني في كييف، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني.

وذكر الجيش الأوكراني في بيان أن الضربات كانت قصفا مدفعيا استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.