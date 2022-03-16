أول سوبر هيرو مسلمة.. طرح تريلر Ms. Marvel والإعلان عن موعد عرضه

طرحت شركة مارفل أول فيديو دعائي لمسلسل Ms. Marvel الذي تقوم ببطولته شابة تبلغ من العمر 19 عاما، وهي إيمان فيلاني الكندية من أصل باكستاني.

قدمت شركة مارفل للعالم أول نظرة على مسلسل Ms. Marvel المقرر بدء عرضه على منصة ديزني بلس يوم 8 يونيو المقبل، في الفيديو الدعائي الذي حقق حوالي 10 مليون مشاهدة خلال ساعات بعد طرحه على يوتيوب.

تدور أحداث مسلسل Ms. Marvel حول الشابة كامالا خان، المراهقة التي الأمريكية المسلمة التي نشأت في جيرسي سيتي، وكانت شغوفة بالألعاب وكاتبة روايات شرهة، لكنها أيضا من كبار المعجبين بشخصيات السوبر هيروز.

تعتبر كامالا خان كابتن مارفل التي لعبت دورها بري لارسون مثلها الأعلى، وبشكل مفاجيء تحصل على قوى خارقة مثل الأبطال الذين تتطلع إليهم، وتحاول فيما بعد التوازن بين حياتها المدرسية والعائلية والتعامل مع قواها الناشئة.

تلعب إيمان فيلاني دور السيدة مارفل، ويشاركها بطولة العمل العديد من الممثلين المسلمين أيضا منهم الباكستاني فواد خان، مات لينتز، أراميس نايت، موهان كابور، ياسمين فليتشر، أزهر عثمان، نمرا بوتشا.

Ms. Marvel هو مسلسل قصير أخرج حلقاته عادل العربي وهو بلجيكي من اصول مغربية إلى جانب زميله بلال فلاح، والهندية ميرا مينون، والباكستانية شرمين عبيد شينوي.