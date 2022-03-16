الجزائر..المدير العام للشرطة يستقبل نظيره الفلسطيني

استقبل المدير العام للشرطة الجزائرية فريد بن شيخ، مساء أمس، المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء يوسف علي يوسف الحلو. الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، بمقر المدية العامة.

وأكد الطرفان خلال جلسة العمل، على ضرورة تنسيق الجهود بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون الشرطي بين البلدين، خاصة ميدان التكوين والتدريب، وكذا مجالات الشرطة العلمية والتقنية.

و وجه المدير العام للشرطة الجزائرية، فريد بن الشيخ، تهانيه إلى المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء يوسف علي يوسف الحلو. بمناسبة انضمام الشرطة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، مؤكدا بالمناسبة الاستعداد الدائم للمديرية العامة للأمن الوطني لتقديم كل الدعم للشرطة الفلسطينية في شتى المجالات.