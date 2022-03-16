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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الجزائر|رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب

أرشيفية
أرشيفية

التقى رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبدالرحمن مساء الاثنين بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشل الذي يزور الجزائر حالياً.


وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس”،جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري ودعم آفاق التعاون بين الجزائر والبنك الدولي, خاصة في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية في القطاعات ذات الأولوية.

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وأعلن إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن اختيار الجزائر لاحتضان الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال بوغالي في كلمته خلال اختتام أشغال الاجتماع الـ 47 للجنة التنفيذية للاتحاد، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" "أسجل بكل فخر واعتزاز اختيار الجزائر بالإجماع لاحتضان المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد بوغالي أن الجزائر "ستستثمر كل الطاقات ليكون الحدث مميزا ويشكل إضافة نوعية لعمل المنظمة من أجل إعلاء كلمة الإسلام وترقية التعاون بين الدول الأعضاء، عملا بالتعاليم التي نص عليها ديننا الحنيف".  

وللإشارة يتكون الاتحاد الذي تقرر تأسيسه يوم 17 يوليو 1999، من مجالس الدول الأعضاء (وعددها 54 مجلسًا) في منظمة التعاون الإسلامي ويتخذ من طهران مقرا له.

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