تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس إلى 411.6 مليون برميل، وذلك مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 657 ألف برميل.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام 21 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي وارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وكالة الطاقة الدولية تحرر من احتياطي النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية إن الدول الأعضاء بها انتهت من تحديد أحجام مساهماتها فيما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من ضخ 60 مليون برميل من النفط لدعم الأسعار التي أصيبت بهياج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن إجمالي 61.7 مليون برميل من المقرر ضخها، ستقدم الولايات المتحدة 30 مليون برميل، وتليها اليابان بتقديم 7.5 مليون برميل وكوريا الجنوبية 4.4 مليون برميل وألمانيا 3.2 مليون برميل.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في بيان "في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت القرار، كانت كل دولة عضو في الوكالة تدرس مقدار ما يمكن أن تساهم به في الخطة المعلنة للتعامل في ظل ظروفها المحلية، فالتعهدات التي قدمها الأعضاء تجاوزت بالفعل الستين مليون برميل، وهو ما يشير إلى تضامن كبير".

بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 244.6 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي زاد 1.93 مليون برميل يوميا